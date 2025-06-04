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4 июня 2025, 05:12

Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прилетел в Москву на сбор национальной команды России. Вратарь привез с собой трофей Лиги чемпионов.

«Всем привет. На часах 5 утра, я добрался до Москвы. Сейчас ищу такси. Такси не видели? Ищу такси», — сказал Сафонов на видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

31 мая «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. Российский вратарь эту встречу провел на скамейке запасных.

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 российский вратарь провел 2 игры, в которых пропустил один мяч и 1 встречу отырал на ноль.

Сборная России 6 июня сыграет с Нигерией, а 10-го — с Белоруссией.

Матвей Сафонов празднует с&nbsp;одноклубниками победу &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов.Все о легендарном сезоне Сафонова в «ПСЖ»: от мистического предсказания до квадрупла

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Матвей Сафонов
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