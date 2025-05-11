Газизов: «Биджиев в любом случае останется в махачкалинском «Динамо» до конца чемпионата»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«В любом случае он останется до конца чемпионата, после чего будем решать, как будем работать дальше, на каких условиях. Никаких критичных моментов в его адрес него нет, критично то, что мы проигрываем«, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинцы потерпели 4 поражения подряд в последних турах РПЛ — команда Биджиева уступила «Оренбургу» (1:2), «Краснодару» (2:3), «Акрону» (0:1) и «Зениту» (0:1).

После 28 матчей «Динамо» с 27 очками занимает 11-е место в чемпионате России, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей за место в РПЛ.