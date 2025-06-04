Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

4 июня 2025, 02:12

Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Федерико Димарко обратился к болельщикам после поражения в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:5).

«Фанаты «нерадзурри», чувствую необходимость поговорить с вами. Я не мог думать ни о чем другом уже несколько дней, ища объяснения тому, что произошло. Все пошло не так. Легко говорить только тогда, когда все идет хорошо. Я хочу взять на себя ответственность. Хочу после такого поражения сказать всем фанатам «Интера», что мне жаль.

Сожалею о поражении и о том, как оно произошло, потому что мы были в шаге от мечты и не смогли ее осуществить. Я хотел сделать вас счастливыми, но не смог. Но не думайте, что это не тяготит меня. Чувствую эти страдания внутри себя. Чувствую те же чувства, что и вы. Разочарование, гнев, фрустрацию. Мне жаль всех вас, кто пожертвовал временем и деньгами, чтобы быть там, но также и всех тех, кто не смог приехать, хотя хотел бы. Мне жаль, потому что я один из вас.

Я не был лучшей версией себя. Не хочу скрывать или притворяться, что ничего не произошло. Я многим пожертвовал, чтобы достичь этого момента, и в самый важный момент не смог быть вашим обычным Федерико. Мне жаль, если не смог осуществить нашу мечту. Отныне у меня будет этот шрам. Он никогда не исчезнет, но он всегда будет напоминать мне, что любить команду безоговорочно тоже важно. Радоваться победам, ужасно страдать после поражений. Но делать все это вместе поможет нам преодолеть эти ужасные чувства. И однажды мы снова будем радоваться. В этом прелесть быть Интеристи. К лучшему или к худшему, но вместе!» — написал Димарко.

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo; празднуют победу в&nbsp;финале Лиги чемпионов.Как жаль, что не «ПСЖ» — «Барса»! Вместо финала всех финалов мы получили «Аргентину — Ямайку»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Кварацхелию наградят орденом в Грузии за победу в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже

С «Барселоны» могут снять очки в Лиге чемпионов из-за финансовых нарушений

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости