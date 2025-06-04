Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Федерико Димарко обратился к болельщикам после поражения в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:5).

«Фанаты «нерадзурри», чувствую необходимость поговорить с вами. Я не мог думать ни о чем другом уже несколько дней, ища объяснения тому, что произошло. Все пошло не так. Легко говорить только тогда, когда все идет хорошо. Я хочу взять на себя ответственность. Хочу после такого поражения сказать всем фанатам «Интера», что мне жаль.

Сожалею о поражении и о том, как оно произошло, потому что мы были в шаге от мечты и не смогли ее осуществить. Я хотел сделать вас счастливыми, но не смог. Но не думайте, что это не тяготит меня. Чувствую эти страдания внутри себя. Чувствую те же чувства, что и вы. Разочарование, гнев, фрустрацию. Мне жаль всех вас, кто пожертвовал временем и деньгами, чтобы быть там, но также и всех тех, кто не смог приехать, хотя хотел бы. Мне жаль, потому что я один из вас.

Я не был лучшей версией себя. Не хочу скрывать или притворяться, что ничего не произошло. Я многим пожертвовал, чтобы достичь этого момента, и в самый важный момент не смог быть вашим обычным Федерико. Мне жаль, если не смог осуществить нашу мечту. Отныне у меня будет этот шрам. Он никогда не исчезнет, но он всегда будет напоминать мне, что любить команду безоговорочно тоже важно. Радоваться победам, ужасно страдать после поражений. Но делать все это вместе поможет нам преодолеть эти ужасные чувства. И однажды мы снова будем радоваться. В этом прелесть быть Интеристи. К лучшему или к худшему, но вместе!» — написал Димарко.