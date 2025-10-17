Черчесов: «Вижу у «Динамо» все возможности для борьбы за золото»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении в один из московских клубов.

— Летом вас сватали в «Спартак», «Динамо», «Локомотив». И вы сами никогда не скрывали, что хотите работать в клубе, который ставит перед собой цель взять золото. Если сейчас поступит предложение от команды, идущей за титулом, у вас есть на этот счет какие-то договоренности с руководством «Ахмата»?

— Нет. Если я куда-то иду, значит, работать, а не смотреть по сторонам. Читал у Вячеслава Фетисова, что в НХЛ есть неписаное правило — приходить в клуб с ощущением, будто ты здесь навсегда. Да, через месяц тебя могут обменять или отправить в фарм, но ты должен вкалывать так, как будто останешься здесь навечно.

Вот и я придерживаюсь такого же принципа с любой командой. А все остальное мы не можем предугадать.

Что касается «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»... Вы правы, это клубы, которые ставят большие задачи. Когда меня, скажем, спрашивали про «Динамо», говорил: вижу все возможности для борьбы за золото. Не нужен контракт на пять лет, результат-то требуется сейчас. Дал — работаешь дальше, нет — пожали руки и разошлись. Без обид.

— То есть готовы были взять на себя обязательство стать чемпионом с тем же «Динамо» за год?

— Давайте говорить не о конкретном клубе, ведь там есть тренер, а в общем. Есть амбиции руководителей и твои. Если они совпадают, начинаем работать. Так везде. Приглашают же не просто так — что-то не устраивает в данный момент. В «Легию» приходили, когда отставание от первого места составляло 10 очков. Но мы же видели подбор исполнителей, потенциал, могли их оценить. Понимали, что выиграть золото на столетие клуба реально — взяли сразу и Кубок, и чемпионат.

А если у тебя нет футболистов, нет ресурсов, нечем жалить, как говорил Николай Петрович Старостин, но при этом ставят задачу занять первое место, то так нельзя. Стараюсь быть объективным, подходить взвешенно. Наверное, поэтому иногда и остаюсь без работы — если не чувствую, что можно реально дать результат, не иду. Сейчас я в «Ахмате», делаю свое дело. Остальное — разговоры и слухи. Мне летом из названных московских клубов предложений не поступало. Если конкретика появляется, садимся и обсуждаем. Все просто, хотя теперь посложнее — тогда нужно было говорить только со мной, а теперь и с «Ахматом», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.