Сегодня, 22:12

Черчесов о том, как обсуждалась серия «Ахмата» без поражений в РПЛ: «Хорошо, что к нам в Грозный не доходит интернет»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил игру своей команды против «Краснодара» (0:2) в матче 11-го тура РПЛ и рассказал, как отнесся к тому, что серия его команды без поражений в РПЛ прервалась.

До игры с «Краснодаром» Черчесов не проигрывал с «Ахматом» в премьер-лиге с момента назначения в команду в августе 2025 года. Грозненцы не уступали в РПЛ 7 матчей подряд.

— Сложилось ощущение, что после первого пропущенного гола у вашей команды был небольшой шок, и после этого игра уже не строилась.

— Мы в штангу попали, когда в пустые ворота били, пенальти заработали, не забили. Вы хотите, чтобы «Ахмат» сюда приехал, взял мяч и больше не отдал «Краснодару»? А чемпион-то кто тогда? Вы хотите, чтобы мы 90 минут мяч не отдавали «Краснодару» на его поле? Вы когда-нибудь боксом занимались? Иногда пропускаешь, и немножко надо прийти в себя. То же самое иногда бывает в футболе. Кстати, это касается и «Краснодара», который чуть-чуть вздохнул. Зато, видимо, соперник не понял, кто к ним приехал, судя по первым 15 минутам. И во втором тайме мы тоже хотели выиграть. Ну, есть уровень, как говорится, игры, где мы в каких-то моментах действовали хорошо, а в каких-то моментах — не очень. Соперник — чемпион, или вы забыли? Тем более, один раз. Бывают и по двадцать раз чемпионы, тогда можно и забыть, да?

— У «Ахмата» была серия из 7 матчей без поражений в РПЛ, о вас говорили больше, чем о Семаке, Дзюбе и Соболеве. Хорошо, что закончилась эта серия? Не давила ли она на команду?

— Хорошо, что к нам в Грозный не доходит этот интернет. У нас задача не серии делать, а в конечном итоге быть на высоком месте. А серии для того и есть, чтобы когда-то заканчиваться.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с московским «Динамо».

(Мария Захарян)

Станислав Черчесов
