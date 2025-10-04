Футбол
Сегодня, 22:17

Представитель Дзюбы о ничьей «Акрона» с «Зенитом»: «Артем еще не раз поможет команде победными голами»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал «СЭ» ничью тольяттинцев с «Зенитом» (1:1) в матче 11-го тура РПЛ.

На 89-й минуте встречи при счете 1:1 гол Дзюбы был отменен после вмешательства ВАР. На 90+5-й минуте форвард не реализовал пенальти.

«Согласен со словами генерального директора «Акрона» Константина Клюшева об уверенности в том, что Артем еще не раз поможет команде победными голами. Сейчас эмоции чуть подостыли. Мы видим, что «Акрон» расстраивается после ничьих со «Спартаком» и «Зенитом» — значит, не все так плохо. Сегодня было видно улучшение качества игры, в «Акроне» все бились друг за друга. Если так продолжится и после паузы на матчи сборных, то проблем с победами не будет. Нужно выиграть, прервать серию без побед. Тогда и начнется белая полоса. Артему — лучи поддержки, у него было много разных моментов в карьере. Но я уверен, что его ничто не надломит. Случилось так, как случилось — значит, так нужно. Где-то вернется позитивно в другой игре», — сказал Гольдман «СЭ».

«Акрон» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».

