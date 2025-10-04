Футбол
Сегодня, 22:07

«Ахмат» обратится в КДК РФС по факту оскорбления защитника Ндонга со стороны Сперцяна на почве расизма

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «СЭ», что клуб обратится в КДК РФС по факту оскорбления защитника Усмана Ндонга со стороны полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.

После игры Ндонг заявил, что Сперцян оскобрил его на португальском языке на почве расизма. При этом хавбек «Краснодара» сообщил, что защитник «Ахмата» оскорбительно высказался о его семье на испанском языке.

«Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить. Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расисткой почве», — сказал Айдамиров «СЭ».

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Усман Ндонг
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Он задел мою семью». Сперцян зарубился с Ндонгом из-за некрасивого поступка — и даже поссорился с Черчесовым
Пивоваров — о поражении «Динамо» от «Локомотива»: «Все расстроены»
Представитель Дзюбы о ничьей «Акрона» с «Зенитом»: «Артем еще не раз поможет команде победными голами»
Восемь голов в Петровском парке! «Локомотив» забил «Динамо» пять мячей и вышел на первое место
Черчесов о том, как обсуждалась серия «Ахмата» без поражений в РПЛ: «Хорошо, что к нам в Грозный не доходит интернет»
Представитель Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Это его не сломит. Артем — сильная личность»
  • Gordon

    Понеслась :))) Сперцян подленький, но вряд ли он так хорошо знает португальский)

    04.10.2025

  • Паровозик из Ромашкино

    на испано-португальском!!!!!

    04.10.2025

  • al-an-ko

    Если всё так и было - будет длительная дисквалификация.

    04.10.2025

  • Пьер

    Ведь ты не знаешь человека и пользуешься тем что далеко. Ч.М.О.

    04.10.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Сперцян провокатор и мелкий гаденыш...

    04.10.2025

  • Сергей Макурин

    До чего в россии докатились. Армяне оскорбляют негров.

    04.10.2025

