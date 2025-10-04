«Ахмат» обратится в КДК РФС по факту оскорбления защитника Ндонга со стороны Сперцяна на почве расизма

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «СЭ», что клуб обратится в КДК РФС по факту оскорбления защитника Усмана Ндонга со стороны полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

На 85-й минуте Ндонг получил красную карточку за то, что ударил Сперцяна плечом в челюсть. Главный судья встречи Инал Танашев удалил футболиста «Ахмата» после вмешательства ВАР, при этом он показал хавбеку «Краснодара» желтую карточку за провокационные действия.

После игры Ндонг заявил, что Сперцян оскобрил его на португальском языке на почве расизма. При этом хавбек «Краснодара» сообщил, что защитник «Ахмата» оскорбительно высказался о его семье на испанском языке.

«Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить. Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расисткой почве», — сказал Айдамиров «СЭ».