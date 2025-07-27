«Локомотив» — лидер чемпионата России: таблица РПЛ после 2-го тура

В воскресенье, 27 июля, матчем «Рубин» — «Зенит» (2:2) закончился 2-й тур премьер-лиги.

«Локомотив» обыграл чемпиона «Краснодар» (2:1) и стал единственной командой, которая одержала две победы в двух стартовых турах. Красно-зеленые с 6 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ: результаты всех матчей 2-го тура

В 3-м туре встречаются: 2 августа «Ростов» — «Крылья Советов» (18.00), «Краснодар» — «Динамо» (20.30), «Пари НН» — «Локомотив» (20.30);

3 августа «Акрон» — «Спартак» (13.30), «Балтика» — «Оренбург» (15.45), «Зенит» — ЦСКА (18.00), «Динамо» Мх — «Ахмат» (20.30);

4 августа Рубин — Сочи (20.00).

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