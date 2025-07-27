Рахимов — о нестабильности «Рубина»: «Почему «Барселона» всегда не может играть идеально?»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Зенита» (2:2) во втором туре РПЛ.

— Почему два разных тайма? Мы привыкли так, — начал Рахимов. — Сила привычки, ее трудно убить. Нельзя дарить такие моменты против таких соперников. Нельзя поворачиваться к мячу спиной и не контролировать ситуацию — это ошибка после которой назначили пенальти.

— Почему команда не может играть всегда, как во втором тайме?

— А почему «Барселона» всегда не может играть идеально? А почему ПСЖ проиграл «Челси»? — приводит слова Рахимова «Вечерняя Казань».

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».