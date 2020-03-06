Кашшаи вынес первые наказания судьям. Арбитры Еськов и Васильев пропустят по два тура РПЛ

Новый глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи впервые применил санкции к арбитрам. Как минимум два ближайших тура Тинькофф чемпионата России не будут работать в качестве главных судей Алексей Еськов и Станислав Васильев?. В 21-м туре они выполнят только функции видеоассистентов, а 15 марта обслужат игры первого дивизиона и не смогут судить в РПЛ. Еськову досталась игра «Нефтехимик» — «Химки», а Васильеву — «Шинник» — «Ротор».

Отстранение связано с ошибками, которые допустили московский и ижевский рефери в играх 20-го тура чемпионата России. Еськов в матче «Тамбов» — «Рубин» (0:0) не показал вторую желтую карточку тамбовскому защитнику Ойеволе и не удалил его.

Такая же претензия к Васильеву: он не вынес второе предупреждение игроку «быков» Кайю во встрече «Краснодар» — «Уфа» (2:0). (Александр Бобров)