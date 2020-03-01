На 65-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» (0:0) арбитр Алексей Еськов ошибочно не показал вторую желтую карточку защитнику номинальных хозяев поля Адесойе Ойеволе и не удалил его с поля.

Судья, занимавший неплохую позицию, не увидел, что тамбовский футболист ударил Пабло Сантоса шипами в голеностоп.

Видеоарбитр Кирилл Левников не имел права вмешаться в действия Еськова: по правилам работы ВАР видеоассистенты не исправляют ошибки в ситуациях, когда неверно вынесено или не вынесено предупреждение, даже если оно второе. (Александр Бобров)