«Краснодар» — «Уфа»: судья не удалил игрока «быков»
19:08
На 90+4-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (2:0) ошибся арбитр Станислав Васильев. Он не наказал предупреждением игрока хозяев поля Кайю. Для этого футболиста оно стало бы вторым — краснодарцу пришлось бы покинуть поле.
Судья неверно оценил единоборство Кайю с Андресом Вомбергаром. Бразилец неправильно выполнил технический прием, задрал высоко ногу и сбил соперника. Такой фол следовало наказать желтой карточкой.
Видеоарбитр Алексей Матюнин не имел права вмешаться в действия Васильева: по правилам работы ВАР видеоассистенты не исправляют ошибки в ситуациях, когда неверно вынесено или не вынесено предупреждение, даже если оно второе. (Александр Бобров)
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