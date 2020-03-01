На 90+4-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (2:0) ошибся арбитр Станислав Васильев. Он не наказал предупреждением игрока хозяев поля Кайю. Для этого футболиста оно стало бы вторым — краснодарцу пришлось бы покинуть поле.

Судья неверно оценил единоборство Кайю с Андресом Вомбергаром. Бразилец неправильно выполнил технический прием, задрал высоко ногу и сбил соперника. Такой фол следовало наказать желтой карточкой.

Видеоарбитр Алексей Матюнин не имел права вмешаться в действия Васильева: по правилам работы ВАР видеоассистенты не исправляют ошибки в ситуациях, когда неверно вынесено или не вынесено предупреждение, даже если оно второе. (Александр Бобров)