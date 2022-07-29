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Сегодня, 09:45

РПЛ: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Оренбург» и другие матчи 3-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Зенит» — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
3-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Торпедо М
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь //
Смотреть все матчи чемпионата России по футболу можно по этой ссылке

РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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