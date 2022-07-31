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Сегодня, 22:01

«Ростов» с минимальным счетом победил «Химки»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
31 июля. «Ростов» — «Химки» — 1:0.
Фото ФК «Химки».

«Ростов» победил «Химки» в матче 3-го тура чемпионата России. Ростовчане одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Николай Комличенко, который отличился в первом тайме. В этом моменте ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. Эта связка срабатывает и забивает гол в третьем матче подряд.

В конце матча «Ростов» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален защитник Данила Прохин.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин проводил 250-й матч в качестве тренера в РПЛ.

«Ростов» набрал 5 очков, поднялся на шестое место и обошел «Химки» (4 очка), которые опустились на 7-ю строчку.

«В следующем туре «Ростов» 7 августа на своем поле примет «Оренбург». «Химки» в тот же день на выезде сыграют против «Торпедо».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Химки
Голы
Комличенко, 40 (1:0)
Ростов
Песьяков Прохин Чернов Сильянов (Тугарев, 72) Осипенко Миронов (Щетинин, 46) Глебов Байрамян (Лангович, 72) Уткин Полоз (Голенков, 72) Комличенко (Мелехин, 82)
Химки
Лантратов Идову Никитин Тихий Данилкин (Камышев, 82) Боженов (Зуев, 69) Гбане Глушаков (Руденко, 46) Ломовицкий (Долгов, 64) Черный (Адеми, 82) Мирзов
Предупреждения
Миронов 27’, Комличенко 45’, Прохин 69’, Голенков 88’  -  Боженов 14’, Черный 34’, Тихий 51’
Удаления
Прохин 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Хатуев (Грозный)
ВАР
Фролов (Москва) Мурашов (Москва)
ФК Ростов
ФК Химки
2
13
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РПЛ: результаты матчей 3-го тура

Турнирная таблица РПЛ после трех туров: у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по 7 очков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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