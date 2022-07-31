«Ростов» с минимальным счетом победил «Химки»

«Ростов» победил «Химки» в матче 3-го тура чемпионата России. Ростовчане одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Николай Комличенко, который отличился в первом тайме. В этом моменте ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. Эта связка срабатывает и забивает гол в третьем матче подряд.

В конце матча «Ростов» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален защитник Данила Прохин.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин проводил 250-й матч в качестве тренера в РПЛ.

«Ростов» набрал 5 очков, поднялся на шестое место и обошел «Химки» (4 очка), которые опустились на 7-ю строчку.

«В следующем туре «Ростов» 7 августа на своем поле примет «Оренбург». «Химки» в тот же день на выезде сыграют против «Торпедо».