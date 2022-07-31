Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:57

Кечинов: «Спартаку» по силам побороться за призовые места»

Кечинов считает, что «Спартаку» по силам бороться за призовые места в РПЛ
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Хотелось бы верить, что команда приходит в ту форму, в которой и должна находиться. Сегодня «Спартак» был на голову сильнее «Оренбурга». Уже в первом тайме было понятно, что «Спартак» эту победу не упустит. Хорошо, что команда много забивает. Если так будет продолжаться, то это здорово. Команде по силам побороться за призовые места. В футболе бывает все. После таких побед может появиться дополнительная уверенность и силы», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».
«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Соболев заявил, что не думает о возможной игре в составе сборной России
Енин о матче с «Крыльями Советов»: «Цель «Торпедо» — набирать очки в каждой игре»
Чернов заявил, что пока не готов стать капитаном «Спартака»
Игнатьев: «Не все зависит от Промеса. Это боевая единица в «Спартаке»
Абаскаль о выходе Маслова в матче с «Оренбургом»: «Он заслужил это. «Спартак» ему доверяет»
Мостовой считает, что «Спартак» можно назвать одним из конкурентов «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Турнирная таблица РПЛ после трех туров: у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по 7 очков
«Ростов» с минимальным счетом победил «Химки»
РПЛ: результаты матчей 3-го тура
«Ростов» — «Химки»: Прохин удален с поля во втором тайме
Енин о матче с «Крыльями Советов»: «Цель «Торпедо» — набирать очки в каждой игре»
Соболев — об эпизоде с Шелией: «Для меня это отмашка сзади»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Химки»: Прохин удален с поля во втором тайме

РПЛ: результаты матчей 3-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости