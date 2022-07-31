Кечинов: «Спартаку» по силам побороться за призовые места»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Хотелось бы верить, что команда приходит в ту форму, в которой и должна находиться. Сегодня «Спартак» был на голову сильнее «Оренбурга». Уже в первом тайме было понятно, что «Спартак» эту победу не упустит. Хорошо, что команда много забивает. Если так будет продолжаться, то это здорово. Команде по силам побороться за призовые места. В футболе бывает все. После таких побед может появиться дополнительная уверенность и силы», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».

«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.