Премьер-лига, 7-й тур: результаты всех матчей
«Тамбов» — «Динамо»
24 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
«Уфа» — «Зенит»
24 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч Премьер).
«Краснодар» — «Локомотив»
24 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).
ЦСКА — «Ахмат»
25 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).
«Ростов» — «Рубин»
25 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч ТВ).
«Крылья Советов» — «Спартак»
25 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 19.00 (Матч Премьер).
«Арсенал» — «Оренбург»
25 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 21.30 (Матч Премьер).
«Урал» — «Сочи»
26 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 18.00
(Матч Премьер).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр