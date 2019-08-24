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Премьер-лига, 7-й тур: результаты всех матчей

09:45
«Краснодар» принимает «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Краснодар» принимает «Локомотив» в матче 7-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Седьмой тур чемпионата России.

«Тамбов» — «Динамо»
24 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Тамбов — Динамо

«Уфа» — «Зенит»
24 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч Премьер).

Уфа — Зенит

«Краснодар» — «Локомотив»
24 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).

Краснодар — Локомотив

ЦСКА — «Ахмат»
25 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).

ЦСКА — Ахмат

«Ростов» — «Рубин»
25 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч ТВ).

Ростов — Рубин

«Крылья Советов» — «Спартак»
25 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Крылья Советов — Спартак

«Арсенал» — «Оренбург»
25 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 21.30 (Матч Премьер).

Арсенал Т — Оренбург

«Урал» — «Сочи»
26 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 18.00
(Матч Премьер).

Урал — Сочи

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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