Чемпионат России, 24-й тур: расписание и результаты матчей

Все игры уик-энда российской премьер-лиги. "Краснодар" против "Зенита", "Локомотив" против ЦСКА, Дмитрий Аленичев в гостях у "Спартака" и другие матчи.
19 апреля. Каспийск. "Анжи Арена". 19.30 (Матч Премьер).
20 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 11.30 (Матч Премьер).
20 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик". 14.00 (Матч Премьер).
20 апреля. Московская область. "Арена Химки". 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
20 апреля. Москва. "РЖД Арена". 19.00 (Матч Премьер).
20 апреля. Краснодар. "Арена Краснодар". 21.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
21 апреля. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена". 16.30 (Матч Премьер).
21 апреля. Москва. "Открытие Арена". 19.00 (Матч Премьер).
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