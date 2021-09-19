Кержаков назвал главную причину поражения «Нижнего Новгорода» от тульского «Арсенала»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков коротко подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:3).
«Сейчас сложно говорить, потому что очень эмоциональная концовка была. Нужно время, пересмотреть запись игры и понять, что произошло. По первым впечатлениям, немного потеряли концентрацию и упустили нить игры.
Нелепые позиционные ошибки...» - сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
«Нижний Новгород» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (8) поднялся на 13-ю строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю