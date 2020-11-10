Чалов рассказал, как Акинфеев отбил пенальти в матче с «Ростовом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал сейв Игоря Акинфеева в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0). На 61-й минуте вратарь армейцев отразил удар с пенальти бывшего игрока клуба Романа Еременко.

«Сейв Акинфеева? Мы у него спрашивали в раздевалке, как так получилось. Игорь сказал, что ждал от Еременко удара по центру, но потом подумал, что, может, мяч пойдет правее. Говорит, в последний момент прыгнул, но все равно оставил ноги. В общем, прочитал соперника», — цитирует Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.