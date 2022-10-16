Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.
У красно-синих дублем отметился Федор Чалов, который забил 53-й и 54-й голы за ЦСКА в премьер-лиге.
В списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе лучший бомбардир сезона-2018/19 сравнялся с занимавшим четвертое место Аланом Дзагоевым. Чаще соперников красно-синих огорчали только Сейду Думбья, Сергей Семак и Вагнер Лав.
Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сергей Семак
|
Россия
|
1994-2004
|
282
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Федор Чалов
|
Россия
|
2016-н.в.
|
151
|
54
|
Алан Дзагоев
|
Россия
|
2008-2022
|
282
|
54
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
1997-2001
|
140
|
49
|
Ахмед Муса
|
Нигерия
|
2011-2016, 2018
|
135
|
48
|
Зоран Тошич
|
Сербия
|
2010-2017
|
182
|
37
|
Ивица Олич
|
Хорватия
|
2003-2006
|
78
|
35
|
Сергей Игнашевич
|
Россия
|
2004-2018
|
381
|
35
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1