Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.

У красно-синих дублем отметился Федор Чалов, который забил 53-й и 54-й голы за ЦСКА в премьер-лиге.

В списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе лучший бомбардир сезона-2018/19 сравнялся с занимавшим четвертое место Аланом Дзагоевым. Чаще соперников красно-синих огорчали только Сейду Думбья, Сергей Семак и Вагнер Лав.

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России