Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:40

Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забивает второй гол в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России 16 октября 2022 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.

У красно-синих дублем отметился Федор Чалов, который забил 53-й и 54-й голы за ЦСКА в премьер-лиге.

В списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе лучший бомбардир сезона-2018/19 сравнялся с занимавшим четвертое место Аланом Дзагоевым. Чаще соперников красно-синих огорчали только Сейду Думбья, Сергей Семак и Вагнер Лав.

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сергей Семак

Россия

1994-2004

282

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Федор Чалов

Россия

2016-н.в.

151

54

Алан Дзагоев

Россия

2008-2022

282

54

Владимир Кулик

Россия

1997-2001

140

49

Ахмед Муса

Нигерия

2011-2016, 2018

135

48

Зоран Тошич

Сербия

2010-2017

182

37

Ивица Олич

Хорватия

2003-2006

78

35

Сергей Игнашевич

Россия

2004-2018

381

35

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам
Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России
Чалов о ситуации с первым голом ЦСКА в ворота «Спартака»: «В футбол надо играть до конца»
Соболев повторил рекорд «Спартака» всех времен: 67 лет никто не забивал в 7 матчах подряд!
Зарема жестко ответила Федотову на неуважительные слова об Абаскале
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков объяснил, почему Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости