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Сегодня, 23:35

Мележиков объяснил, почему Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», почему Никита Баженов стал менеджером клуба по игрокам в аренде.

— Почему именно Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде?

— Выбрали его из числа тех кандидатов, которые были.

— Кого еще рассматривали?

— Рассматривали еще Андрея Ещенко, но он решил пойти больше по тренерскому направлению.

— Как появилась кандидатура Баженова?

— Насколько знаю, его предложил Артем Ребров. Пол Эшуорт с ним встречался, они собеседовались. Когда-то нужно начинать, — сказал Мележиков «СЭ».

Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
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 9
Филипе Силва Малком

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П
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 5
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