Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»

Хачатурянц считает, что у «Зенита» в этом сезоне нет равных соперников в РПЛ

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что у «Зенита» в этом сезоне нет равных соперников в РПЛ.

«Считаю, что интрига в чемпионской гонке была убита давно, — цитирует Хачатурянца ТАСС. — Вряд ли кто-то в этом сезоне может играть на равных с «Зенитом». А в случае сохранения состава и в следующем».

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче 13-го тура РПЛ, а «Зенит» обыграл «Нижний Новгород» (3:0). Питерский клуб лидирует в турнирной таблице с отрывом в семь очков от идущих на втором месте красно-белых.