Защитник «Локомотива» Ненахов заявил, что вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о ходе восстановления от травмы голени.

«Чувствую себя хорошо. Восстанавливаюсь. Думаю, на следующей неделе уже буду в заявке. Пока в общей группе не тренируюсь, на следующей неделе все», — сказал Ненахов.

В сезоне-2022/23 Ненахов принял участие в 2 матчах чемпионата России и не отличился результативными действиями. 23-летний россиянин не появлялся на поле с 30 июля, тогда «Локомотив» проиграл «Зениту» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ.

В следующем, 9-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграет на выезде против «Факела». Матч состоится 11 сентября, начало — в 15.00 (мск).