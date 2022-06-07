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Ребров рассказал, насколько отличаются эмоции от победы в БЕТСИТИ Кубке России от победы в чемпионате в 2017 году

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, который с этого сезона входит в тренерский штаб красно-белых, в интервью «СЭ» рассказал, насколько отличаются эмоции от победы в БЕТСИТИ Кубке России от победы в чемпионате.

«Во-первых, больше переживаний. Когда ты играешь, переживать некогда, ты находишься внутри себя, сконцентрирован на игре и команде. Когда ты находишься со стороны скамейки, ты можешь подсказывать, кричать, но по сути от тебя ничего не зависит. Все в руках ребят, которые внутри. Радость от победы другая, потому что ты воспринимаешь все уже не от первого лица, когда выигрываешь этот кубок. Наверное, вот в этом отличие», — сказал Ребров.

29 мая «Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 2:1. Красно-белые завоевали Кубок страны впервые с 2003 года и в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл первое за 16 лет чемпионство и прервал 13-летнюю серию без трофеев.

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Артем Ребров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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В РФС заявили, что у «Краснодара» нет проблем с финансированием

Ребров рассказал, как команду готовили к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

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