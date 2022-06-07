Ребров рассказал, насколько отличаются эмоции от победы в БЕТСИТИ Кубке России от победы в чемпионате в 2017 году

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, который с этого сезона входит в тренерский штаб красно-белых, в интервью «СЭ» рассказал, насколько отличаются эмоции от победы в БЕТСИТИ Кубке России от победы в чемпионате.

«Во-первых, больше переживаний. Когда ты играешь, переживать некогда, ты находишься внутри себя, сконцентрирован на игре и команде. Когда ты находишься со стороны скамейки, ты можешь подсказывать, кричать, но по сути от тебя ничего не зависит. Все в руках ребят, которые внутри. Радость от победы другая, потому что ты воспринимаешь все уже не от первого лица, когда выигрываешь этот кубок. Наверное, вот в этом отличие», — сказал Ребров.

29 мая «Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 2:1. Красно-белые завоевали Кубок страны впервые с 2003 года и в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл первое за 16 лет чемпионство и прервал 13-летнюю серию без трофеев.