В РФС заявили, что у «Краснодара» нет проблем с финансированием

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов высказался о финансовом положении «Краснодара».

«У «Краснодара» все отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, и у РФС нет оснований думать, что клуб может не доиграть сезон. «Краснодар» один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов», — сказал Митрофанов.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками в 30 матчах.