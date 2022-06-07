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Ребров рассказал, как команду готовили к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, как команда готовилась к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке.

— Команда перед финалом Кубка готовилась на базе в Тарасовке, куда приехали легенды «Спартака». Как настраивали команду?

— У меня был первый такой опыт. Было интересно, как тренерский штаб решит подготовить команду. Казалось, надо бы объяснять, что это финал. С другой стороны, был очень тяжелый сезон, в котором много чего произошло. Ребята были уставшими. Был спокойный недельный цикл после матча с «Химками» — особо ничего уже не исправишь. Было важно эмоционально подготовить ребят, избавить от давления, которое было вокруг команды. Плюс надо было добавить эмоций, передать исторические нотки. Для этого предложили съездить в Тарасовку, позвать легенд и привезти старый кубок, чтобы пропитаться энергетикой. Это сыграло свою роль. Ребята провели там два дня, пообщались, потренировались.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

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Артем Ребров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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