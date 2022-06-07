Ребров рассказал, как команду готовили к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, как команда готовилась к финалу БЕТСИТИ Кубка России в Тарасовке.

— Команда перед финалом Кубка готовилась на базе в Тарасовке, куда приехали легенды «Спартака». Как настраивали команду?

— У меня был первый такой опыт. Было интересно, как тренерский штаб решит подготовить команду. Казалось, надо бы объяснять, что это финал. С другой стороны, был очень тяжелый сезон, в котором много чего произошло. Ребята были уставшими. Был спокойный недельный цикл после матча с «Химками» — особо ничего уже не исправишь. Было важно эмоционально подготовить ребят, избавить от давления, которое было вокруг команды. Плюс надо было добавить эмоций, передать исторические нотки. Для этого предложили съездить в Тарасовку, позвать легенд и привезти старый кубок, чтобы пропитаться энергетикой. Это сыграло свою роль. Ребята провели там два дня, пообщались, потренировались.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.