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Кавазашвили: «Я уверен, что «Спартак» выиграет у «Оренбурга»

Кавазашвили заявил, что не сомневается в победе «Спартака» над «Оренбургом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским клубом и «Оренбургом».

Встреча состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Я уверен, что «Спартак» выиграет у «Оренбурга», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru. — Москвичи сильнее, организованнее, чем оренбуржцы. Никаких недоразумений не произойдет, красно-белые победят со счетом 3:0».

После двух туров РПЛ «Спартак» набрал 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 3 баллами располагается на восьмой позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-zayavil-chto-ne-somnevaetsya-v-pobede-spartaka-nad-orenburgom-1322358/
Анзор Кавазашвили
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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