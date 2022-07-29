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Сегодня, 14:40

Павел Погребняк верит в победу «Урала» над «Краснодаром»

Антон Иванов
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Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча екатеринбуржцев против «Краснодара» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Конечно же, я верю в победу «Урала» над «Краснодаром». Команда в первых двух матча потерпела поражения и не забила ни одного мяча. Сегодня самое время изменить эту ситуацию. Погода в Екатеринбурге отличная, болельщики придут на стадион поддержать ребят. Все есть для победы. «Урал» должен стремиться в каждом сезоне быть выше середины турнирной таблицы, как минимум. Такие цели должны быть у этой команды», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч «Урал» — «Краснодар» состоится сегодня, 29 июля, в 18.00 по московскому времени.

Павел Погребняк
ФК Краснодар
ФК Урал
0
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