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Сегодня, 14:45

Карпин не планирует участвовать в ответном ретро-матче между «Спартаком» и «Зенитом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, планирует ли принять участие в ответном ретро-матч между «Спартаком» и «Зенитом».

«Нет не планирую, мы тренируемся», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что ответный матч легенд красно-белых и сине-бело-голубых может пройти 2 сентября.

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/karpin-ne-planiruet-uchastvovat-v-otvetnom-retro-matche-mezhdu-spartakom-i-zenitom-1322383/
Валерий Карпин
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