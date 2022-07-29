Карпин не планирует участвовать в ответном ретро-матче между «Спартаком» и «Зенитом»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, планирует ли принять участие в ответном ретро-матч между «Спартаком» и «Зенитом».

«Нет не планирую, мы тренируемся», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что ответный матч легенд красно-белых и сине-бело-голубых может пройти 2 сентября.

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 сентября.