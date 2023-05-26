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Сегодня, 14:33

Бывший вратарь «Амкара» Нарубин заявил о желании стать тренером вратарей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин рассказал, чем сейчас занимается.

«В данный момент безработный. Нахожусь, так сказать, в режиме ожидания подходящих мне вариантов. Планы быть тренером есть, но только тренером вратарей. Мне нравится работать с вратарями, я на одной волне с ними. Прекрасно их понимаю, а они отлично понимают меня и что я хочу от них. Вся работа идет легко. Я получил лицензию. Долгое время работал в Академии вратарского мастерства Чанова и Акинфеева. Но по определенным причинам мне пришлось уйти. Был один вариант, который меня не устроил. Это клуб не из РПЛ и даже не из первой лиги. Вторая лига и город, который очень далеко от Москвы. Приглашали ли из медийной лиги? Нет. Да я бы и сам отказался. Зачем мне это? Во-первых, я уже наигрался в футбол. А во-вторых, там тоже здоровье нужно. Мои убитые плечи и колени просто не выдержат. Как сказал один мой знакомый, главное в футболе — это вовремя закончить, — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

41-летний вратарь выступал за «Амкар» с 2007 по 2014 год и провел за клуб 141 матч, пропустил 175 мячей и 43 раза отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-narubin-v-danny-j-moment-bezrabotny-j-no-hochu-rabotat-trenerom-vratarej/
Сергей Нарубин
Футбол
РПЛ
ФК Амкар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
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28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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