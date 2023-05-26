Агент Конате заявил, что к футболисту есть интерес из Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Интерес к Конате есть, он был всегда. По нему звонят, спрашивают, интересуются. Интерес есть отовсюду, из Европы в том числе. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

На счету 25-летнего нападающего 11 забитых мячей и 1 голевая передача в 23 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.