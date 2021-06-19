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Бывший тренер «Уотфорда» и «Эвертона» проведет встречу с ЦСКА

16:16
Марку Силва. Фото AFP
Марку Силва. Фото AFP
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Бывший тренер «Уотфорда» и «Эвертона» Марку Силва может возглавить ЦСКА. Представители московского клуба проведут встречу с 43-летним португальским специалистом, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

В декабре 2019 года Силва был уволен с поста главного тренера «Эвертона». Помимо «Эвертона» специалист работал в «Уотфорде», «Халл Сити», «Спортинге» и «Олимпиакосе».

В мае сообщалось, что Силвой интересуется «Спартак», а агент тренера заявил, что специалист готов рассмотреть предложение от топ-клуба из России.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

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