С «Ростовом» в Австрию отправились два футболиста, находящихся на просмотре

«Ростов» сегодня, 19 июня, отправился в Австрию для прохождения тренировочного сбора.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Австрии с командой будут работать два потенциальных новичка, имена которых не называются.

Кенто Хашимото вернется из расположения сборной Японии и присоединится к команде 22 июня.

Новый сезон Тинькофф РПЛ стартует 23 июля. В первом туре ростовчане на своем поле примут «Динамо».