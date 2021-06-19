С «Ростовом» в Австрию отправились два футболиста, находящихся на просмотре
16:55
«Ростов» сегодня, 19 июня, отправился в Австрию для прохождения тренировочного сбора.
Как сообщает пресс-служба клуба, в Австрии с командой будут работать два потенциальных новичка, имена которых не называются.
Кенто Хашимото вернется из расположения сборной Японии и присоединится к команде 22 июня.
Новый сезон Тинькофф РПЛ стартует 23 июля. В первом туре ростовчане на своем поле примут «Динамо».
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