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С «Ростовом» в Австрию отправились два футболиста, находящихся на просмотре

16:55
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«Ростов» сегодня, 19 июня, отправился в Австрию для прохождения тренировочного сбора.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Австрии с командой будут работать два потенциальных новичка, имена которых не называются.

Кенто Хашимото вернется из расположения сборной Японии и присоединится к команде 22 июня.

Новый сезон Тинькофф РПЛ стартует 23 июля. В первом туре ростовчане на своем поле примут «Динамо».

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1326

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