Источник: «Спартак» рассматривает Фонсеку, Педро Мартинша и Марко Силву на пост главного тренера

«Спартак» рассматривает ряд иностранных специалистов на пост главного тренера команды, сообщает Telegram-канал Black Mirror, опубликовавший документ «Стратегии развития ФК «Спартак-Москва».

Согласно публикации в Telegram-канале, это одна из последних версий стратегии и является черновиком. В тексте документа говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и рассматриваются различные кандидатуры.

«Основные требования к тренерам-кандидатам: соответствие игровой философии клуба, опыт работы в больших клубах под давлением, стрессоустойчивость, опыт работы за границей, наличие своего квалифицированного тренерского штаба, умение развивать игроков, умение грамотно выражать свои мысли, маркетинговая привлекательность тренера», — говорится в тексте документа.

В список кандидатов в попали Педро Мартинш («Олимпиакос»), Марко Силва (безработный, ранее возглавлял «Спортинг», «Халл», «Уотфорд» и «Эвертон») и Пауло Фонсека («Рома»). Также были отмечены российские специалисты Леонид Слуцкий («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Евгений Калешин («Балтика»), по мнению автора стратегии, эти тренеры являются наиболее подходящими «Спартаку» по игровой философии. При этом автор добавил, что уровень Осинькина и Калешина необходимо проверить выступлениями в РПЛ.

Сейчас «Спартак» возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона. 7 мая сообщалось, что новым главным тренером красно-белых станет Руй Витория.