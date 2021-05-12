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Агент Марку Силвы прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

16:47
Марку Силва. Фото 90maat.com.
Марку Силва. Фото 90maat.com.
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Карлос Гонсалвеш, агент португальского тренера, Марку Силвы, прокомментировал информацию об интересе «Спартака».

«Единственное, что я могу сказать — это то, что Марку точно рассмотрит предложение от топового российского клуба», — сказал агент.

По информации Telegram-канала Black Mirror, красно-белые рассматривают кандидатуру португальца. Ранее он тренировал «Эвертон», «Уотфорд», «Халл Сити», «Олимпиакос», «Спортинг» и «Эшторил». Не работал тренером с 5 декабря 2019 года после увольнения из «Эвертона».

(Данил Алешин)

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