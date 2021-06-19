«Сочи» объявил о переходе хорватского защитника Барача
16:05
Хорватский защитник Матео Барач пополнил состав «Сочи», информирует официальный сайт южан.
26-летний футболист уже прибыл в расположение клуба, прошел медицинский осмотр, а сегодня, 19 июня, подписал контракт и приступил к тренировкам.
Последние три сезона хорват провел в австрийском «Рапиде». В общей сумме сыграл 80 матчей и забил четыре мяча.
Дополнительная информация:
https://pfcsochi.ru/news/2020-21/khorvatskiy-zashchitnik-mateo-barach-popolnil-sostav-sochi/
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