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«Сочи» объявил о переходе хорватского защитника Барача

16:05
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Хорватский защитник Матео Барач пополнил состав «Сочи», информирует официальный сайт южан.

26-летний футболист уже прибыл в расположение клуба, прошел медицинский осмотр, а сегодня, 19 июня, подписал контракт и приступил к тренировкам.

Последние три сезона хорват провел в австрийском «Рапиде». В общей сумме сыграл 80 матчей и забил четыре мяча.

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2020-21/khorvatskiy-zashchitnik-mateo-barach-popolnil-sostav-sochi/

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