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Варела: «Я остаюсь в «Динамо». Готов отыграть здесь весь сезон!»

Защитник «Динамо» Варела рассказал о своем будущем в клубе
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в московском клубе.

— Как тебе новый тренер «Динамо»?

— Все хорошо, мы начинаем привыкать к новому специалисту. У нас было мало времени на подготовку, начнем сезон с ходу.

— Ты остаешься в клубе?

— Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов! — сказал Варела «СЭ».

Уругваец перешел в «Динамо» летом прошлого года из «Копенгагена». До этого он с октября 2020-го по июнь 2021-го был в аренде в московском клубе.

Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2023 года.

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