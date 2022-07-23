«Динамо» предложило Вареле продлить контракт на фоне интереса со стороны «Фламенго»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела может покинуть клуб, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, «Фламенго» уже представил предложение по 29-летнему уругвайцу. Тем не менее, московский клуб не намерен отпускать игрока и хочет продлить с ним контракт, который истекает летом 2023 года.

Ранее Варела заявил, что готов провести весь сезон в «Динамо».

Защитник перешел в «Динамо» летом прошлого года из «Копенгагена». До этого он с октября 2020-го по июнь 2021-го был в аренде в московском клубе. Контракт Варелы с бело-голубыми действует до лета 2023 года.