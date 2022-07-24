Семин считает, что в матче «Локомотив» — «Ростов» нет фаворита

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Ростовом» в рамках второго тура РПЛ.

«Обязательно посмотрю этот матч! Думаю, что в этом матче нет фаворита. У двух команд абсолютно одинаковые возможности, но разные направления развития.

В «Ростове» делается акцент на своих воспитанников, на игроков российского происхождения. У «Локомотива» другое направление. Сложно сказать, кто окажется сегодня сильнее. У каждого есть неплохие шансы набрать очки», — сказал Семин «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится сегодня, 24 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени.