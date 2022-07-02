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Бывший тренер ЦСКА рассказал про особую диету Акинфеева

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал про особую диету вратаря команды Игоря Акинфеева.

— Говорят, Акинфеев питается по системе Овчинникова: прием пищи — раз в день, пьет много кофе.

— Не знаю, чья это система, но близко к правде. На эту тему Игорь не любитель распространяться. Но мне он говорил, что действительно один раз в день питается, часто пьет кофе, не принимает лишние калории и следит за всем этим, потому что понимает, что именно идет во вред его здоровью.

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Игорь Акинфеев
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