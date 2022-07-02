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Бывший тренер ЦСКА рассказал, кто придумал использовать Бийола, как центрального защитника

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал, кто придумал использовать полузащитника Яку Бийола, как центрального защитника.

— Бийол здорово раскрылся на позиции центрального защитника. Кто придумал использовать его там?

— Когда я только пришел в ЦСКА, то обозначил свое видение и сказал, что есть определенные проблемы — это те позиции, которые требуют усиления. Леша предупредил: приедет Бийол, опорный полузащитник, но мы попробуем его на позиции центрального защитника. Это было его решение. После первого матча, даже тренировки, уже не было сомнений, что это его позиция.

По своим данным он центральный защитник, потому что у него очень хорошее видение поля, он чувствует линию, хорош в борьбе и на мяче, у него неплохая скорость. Может быть, для опорника чуть не хватает техники, разворота, но в целом, я думаю, он очень сильно вырос на новой позиции. Я считаю его сильным центральным защитником, несмотря на то что он много игр провел в качестве левого центрального, будучи правшой.

Он спокойно на это отреагировал. Но мы нечасто спрашиваем футболиста, где ему нравится играть — а ставим туда, где нужно команде. В этом плане проблем не было.

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