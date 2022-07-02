Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:45

Бывший тренер ЦСКА считает, что Фернандес еще вернется в клуб

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян считает, что защитник Марио Фернандес еще вернется в московский клуб.

— Как вы отреагировали, когда Марио сломал нос и получил сотрясение мозга, а в следующем туре вышел и забил?

— С травмами, с которыми Марио играл или просто тренировался, футболисты нынешнего поколения пропускали бы минимум 7-10 дней. Он на следующий день выходил через боль — мы его пытались снять с тренировки, но это просто невозможно. У него такая любовь, такая ответственность — я такого второго футболиста не встречал.

Его нужно было постоянно беречь, что мы и делали. Даже когда отрабатывали стандарты, лишний раз его туда не пускали, чтобы он ни с кем головой не столкнулся, потому что он идет на каждый мяч, хочет выиграть каждое единоборство.

— Удивились, что он приостановил или даже завершил карьеру?

— Это было неожиданно. Мы с ним пытались разговаривать на эту тему, он немножко устал. Почему-то я думаю, что он вернется.

Григорий Бабаян. «Еще зимой знал: сезон доработаю и уйду». Честное интервью экс-тренера ЦСКА Бабаяна

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
«Я буду в карде Шлеменко - Исмаилов, но карда такого не будет». Иван Штырков — о сорвавшемся бое года и гонораре за голые кулаки
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: Кассьерра в «Зените», Зиньковский в «Спартаке», а куда пойдет Дзюба?
Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал переход Кассьерры в «Зенит»
Полузащитник «Спартака» Тил может перейти в «Антверпен»
Бывший тренер ЦСКА назвал Акинфеева играющим тренером
Бывший тренер ЦСКА рассказал, кто из игроков оставался на дополнительные занятия после тренировок
«Спартак» — «Енисей»: прогноз на товарищеский матч 2 июля 2022 года
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Бывший тренер ЦСКА назвал Акинфеева играющим тренером
Бывший тренер ЦСКА рассказал, кто из игроков оставался на дополнительные занятия после тренировок
«Говорили, что я брат Бабаева»: Экс-тренер ЦСКА Бабаян про схожесть с гендиром клуба
Дзагоев может продолжить карьеру в Турции
Масалитин: «Слова Эджуке расходятся с делами. На днях говорил, что ЦСКА для него второй дом»
Кузнецов: «Эджуке стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Не удивительно, что Шварц захотел заполучить его»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал переход Кассьерры в «Зенит»

Бывший тренер ЦСКА рассказал про особую диету Акинфеева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости