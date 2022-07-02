Бывший тренер ЦСКА считает, что Фернандес еще вернется в клуб

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян считает, что защитник Марио Фернандес еще вернется в московский клуб.

— Как вы отреагировали, когда Марио сломал нос и получил сотрясение мозга, а в следующем туре вышел и забил?

— С травмами, с которыми Марио играл или просто тренировался, футболисты нынешнего поколения пропускали бы минимум 7-10 дней. Он на следующий день выходил через боль — мы его пытались снять с тренировки, но это просто невозможно. У него такая любовь, такая ответственность — я такого второго футболиста не встречал.

Его нужно было постоянно беречь, что мы и делали. Даже когда отрабатывали стандарты, лишний раз его туда не пускали, чтобы он ни с кем головой не столкнулся, потому что он идет на каждый мяч, хочет выиграть каждое единоборство.

— Удивились, что он приостановил или даже завершил карьеру?

— Это было неожиданно. Мы с ним пытались разговаривать на эту тему, он немножко устал. Почему-то я думаю, что он вернется.