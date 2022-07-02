Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:20

Агент новичка «Оренбурга» Марина рассказал, почему игрок переехал в Россию

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Хосе Луис Родригес Чавес, агент полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, рассказал о том, почему его клиент переехал в Россию.

В субботу, 2 июля, российский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним костариканцем.

«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как футболист и помогать «Оренбургу» достигать спортивных целей, — приводит слова Чавеса Sport24. — Марин очень доволен отношением всего технического и административного персонала клуба. Мы понимаем, что в России сильная лига, уважаемая в Европе. Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские турниры, но это не проблема. Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать «Оренбургу» изо дня в день».

В прошедшем сезоне Марин провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. Также полузащитник выступал за клубы «Эредиана», «Белен», «Хапоэль» из Баэр-Шевы и «Ашдод».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-02-agent-novichka-orenburga-marina-o-perekhode-v-rpl-rossiyskaya-liga-silnaya-liga-uvazhayemaya-v-yevrope
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
«Я буду в карде Шлеменко - Исмаилов, но карда такого не будет». Иван Штырков — о сорвавшемся бое года и гонораре за голые кулаки
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Очень сильный футболист» Экс-тренер ЦСКА о Фуксе
Новичок «Нижнего Новгорода» Майга заявил, что готов провести всю карьеру в России
Бывший тренер ЦСКА рассказал, кто придумал использовать Бийола, как центрального защитника
Бывший тренер ЦСКА рассказал про особую диету Акинфеева
РПЛ, таблица переходов: Кассьерра в «Зените», Зиньковский в «Спартаке», а куда пойдет Дзюба?
Бывший тренер ЦСКА считает, что Фернандес еще вернется в клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер ЦСКА рассказал, кто придумал использовать Бийола, как центрального защитника

Новичок «Нижнего Новгорода» Майга заявил, что готов провести всю карьеру в России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости