Агент новичка «Оренбурга» Марина рассказал, почему игрок переехал в Россию
Хосе Луис Родригес Чавес, агент полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, рассказал о том, почему его клиент переехал в Россию.
В субботу, 2 июля, российский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним костариканцем.
«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как футболист и помогать «Оренбургу» достигать спортивных целей, — приводит слова Чавеса Sport24. — Марин очень доволен отношением всего технического и административного персонала клуба. Мы понимаем, что в России сильная лига, уважаемая в Европе. Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские турниры, но это не проблема. Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать «Оренбургу» изо дня в день».
В прошедшем сезоне Марин провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. Также полузащитник выступал за клубы «Эредиана», «Белен», «Хапоэль» из Баэр-Шевы и «Ашдод».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -