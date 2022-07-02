Агент новичка «Оренбурга» Марина рассказал, почему игрок переехал в Россию

Хосе Луис Родригес Чавес, агент полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина, рассказал о том, почему его клиент переехал в Россию.

В субботу, 2 июля, российский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним костариканцем.

«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как футболист и помогать «Оренбургу» достигать спортивных целей, — приводит слова Чавеса Sport24. — Марин очень доволен отношением всего технического и административного персонала клуба. Мы понимаем, что в России сильная лига, уважаемая в Европе. Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские турниры, но это не проблема. Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать «Оренбургу» изо дня в день».

В прошедшем сезоне Марин провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. Также полузащитник выступал за клубы «Эредиана», «Белен», «Хапоэль» из Баэр-Шевы и «Ашдод».