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«Очень сильный футболист» Экс-тренер ЦСКА о Фуксе

Бывший тренер ЦСКА назвал Фукса очень сильным футболистом
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян назвал защитника команды Бруно Фукса очень сильным футболистом.

— Вы можете объяснить, что происходит с Фуксом?

— У него есть все необходимые качества для того, чтобы стать топовым центральным защитником. Но проблема в том, что он играет два матча, получает травму — а чтобы выйти на следующую тренировку, ему нужно 12-14 дней беговой работы. Это очень сильно убивает психологически. Постоянные травмы... Хочешь ты этого или нет, ты начинаешь беречь ногу, неумышленно снижаешь требования к себе, так как не можешь постоянно идти в борьбу. И у него это случалось чаще, чем у других.

— Алексея Березуцкого задело, что прошлым летом Фукс поехал на Олимпиаду, не играл там и, получилось, пропустил сбор ЦСКА.

— Решение абсолютно непонятное, зачем вообще он поехал? Мы, по сути, потеряли месяц работы.

Повторюсь, это очень сильный футболист с хорошим видением поля, отличной передачей. Я бы не назвал его ленивым, потому что был отрезок, когда он два месяца и в матчах принимал участие, и тренировался на сто процентов. Никаких проблем не возникало. Это говорит о том, что он может. Но потом опять пошли травмы, проблемы с функциональным состоянием — и он снова выпал.

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Бруно Фукс
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