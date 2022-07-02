«Очень сильный футболист» Экс-тренер ЦСКА о Фуксе
Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян назвал защитника команды Бруно Фукса очень сильным футболистом.
— Вы можете объяснить, что происходит с Фуксом?
— У него есть все необходимые качества для того, чтобы стать топовым центральным защитником. Но проблема в том, что он играет два матча, получает травму — а чтобы выйти на следующую тренировку, ему нужно 12-14 дней беговой работы. Это очень сильно убивает психологически. Постоянные травмы... Хочешь ты этого или нет, ты начинаешь беречь ногу, неумышленно снижаешь требования к себе, так как не можешь постоянно идти в борьбу. И у него это случалось чаще, чем у других.
— Алексея Березуцкого задело, что прошлым летом Фукс поехал на Олимпиаду, не играл там и, получилось, пропустил сбор ЦСКА.
— Решение абсолютно непонятное, зачем вообще он поехал? Мы, по сути, потеряли месяц работы.
Повторюсь, это очень сильный футболист с хорошим видением поля, отличной передачей. Я бы не назвал его ленивым, потому что был отрезок, когда он два месяца и в матчах принимал участие, и тренировался на сто процентов. Никаких проблем не возникало. Это говорит о том, что он может. Но потом опять пошли травмы, проблемы с функциональным состоянием — и он снова выпал.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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