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Новичок «Нижнего Новгорода» Майга заявил, что готов провести всю карьеру в России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга заявил, что готов провести всю свою карьеру в России.

«В России очень круто. Я тут живу 5 лет, мне все нравится, у меня жена русская и ребенок. После того, что начало происходить в мире, у меня не было мыслей уезжать. Готов провести всю карьеру в России», — приводит «РБ Спорт» слова Майга.

Майга перешел в «Нижний Новгород» 30 июня. До этого он с июля 2020 года выступал за московский «Велес».

Отметим, что у 27-летнего малийца есть российский паспорт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mamadu-majga-mne-ochen-nravitsya-rossiya/
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