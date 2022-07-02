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Бывший тренер ЦСКА объяснил, почему Эджуке стал более эффективным

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал, почему нападающий команды Чидера Эджуке стал более эффективным.

— Эджуке очень изменился: убрал лишний дриблинг и выдал крутую осень, но весной сел в запас.

— Ему уделялось большое внимание после каждой тренировки. После каждой игры делались нарезки, с ним работал главный тренер, объяснял ему. Эта работа велась постоянно, ему доверяли, говорили, чего мы хотим: «Если ты хочешь играть и быть полезен, то должен делать вот так». Сначала не все получалось, но шаг за шагом он прибавлял. Было видно стремление, желание развиваться.

После Нового года появилась конкуренция. Где-то немножко (опять-таки, неумышленно) Эджуке сбавил требования к себе — пришел Карраскаль, причем в топ-форме, потому что пришёл из чемпионата, который был в разгаре. А на тот момент у Эджуке был небольшой спад, ему нужно было время. Плюс он уезжал в сборную. Естественно, из-за потери игровой практики и отсутствия тонуса вернуть Чидеру на уровень, который был до паузы, оказалось сложно. Но он продолжал работать, ждал своего шанса и, думаю, концовку сезона выдал очень хорошую. Был близок к тому Эджуке, которого мы видели до паузы.

— Как заставить техничного футболиста меньше финтить?

— Ты говоришь ему об этом, показываешь видео, приводишь примеры. Проводишь анализ тренировок, матчей, отмечаешь, какие качества ценятся: голевая передача, удар, гол. А у него с этим были проблемы, эффективность была очень низкой. Понятно, что ты любишь финтить, но если хочешь играть и развиваться, то должен делать не то, что ты любишь, а то, что полезно для команды. Все это ему показывали, обо всём этом говорили, развивали. В конце концов у него просто не было выхода: «Если хочешь играть — делай, как мы тебе говорим».

Там не было жестких ограничений: «Не иди в обводку». Но нужно было четко понимать, что вот ты обыграл двоих, собрал вокруг себя футболистов — отдай передачу. Он далеко не глупый парень и эту информацию, пусть не сразу, но принял. Думаю, сам понял, что эта помощь нужна, в первую очередь, ему. Мы помогаем ему, а он нам.

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ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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