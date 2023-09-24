Цорн высоко отозвался о Тикнизяне после его гола «Зениту»: «Все, чего достиг — заслужил»
Цорн высоко отозвался о Тикнизяне после его гола «Зениту»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).
«Я очень рад за Наира! Все, чего Тикнизян достиг — он заслужил», — сказал Цорн «СЭ».
В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.
«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.
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|
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|П
|+/-
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|
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|0
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|
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|Кр. Советов
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|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
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|4
|2
|3
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|14
|
8
|Урал
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|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
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|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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