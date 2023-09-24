Цорн высоко отозвался о Тикнизяне после его гола «Зениту»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Я очень рад за Наира! Все, чего Тикнизян достиг — он заслужил», — сказал Цорн «СЭ».

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.