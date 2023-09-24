«Ростов» — ЦСКА: Файзуллаев сравнял счет в матче

Вингер ЦСКА Аббос Файзуллаев забил на 70-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» — 3:3.

Давила с правого края штрафной отдал пас в центр, а набежавший Файзуллаев отправил мяч в сетку от перекладины.

Для 19-летнего футболиста это дебютный гол за армейцев.