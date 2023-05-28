Червиченко назвал непредсказуемым чемпионат России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» прокомментировал шансы красно-белых на второе место в РПЛ.

28 мая команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Пари НН» (0:0) в 29-м туре чемпионата России.

«Упустил ли «Спартак» шанс на второе место? Да все еще возможно. Наш чемпионат непредсказуем. Еще посмотрим, как «Ростов» сегодня сыграет с «Ахматом». Если команда Карпина победит, будет очень жарко в последнем туре. Вообще мы говорим о перспективах ЦСКА и «Спартака» на серебро во многом потому, что дончане сдали на финише. Но этому есть и объективное объяснение — логистика. «Ростову» тяжело добираться на выездные матчи. Выбыли лидеры. Комличенко, Глебов, Осипенко. Команда докатывает сезон явно неоптимальным составом. Отсюда такие потери очков. Не хватило силенок. Но еще ничего для подопечных Карпина не потеряно», — сказал Червиченко в интервью «СЭ».

«Спартак» с 53 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — второй с 54 баллами.