Гладилин заявил, что «Спартаку» нужен хороший центральный защитник

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о защитной линии в московской команде.

«Давно нужно было искать хорошего центрального защитника. Это нужно было делать сразу после ухода Жиго! Достойного партнера для Герогия в команде нет. Если начали поиски нового центрального защитника, то это правильное решение, ведь данная позиция — слабое место «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка.